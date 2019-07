Inspektorati i Komunës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, gjegjësisht Njësitin për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore në Ferizaj, pas një pune hetimore, ka mbyllur 2 qendra masazhi me dyshimin e bazuar për mundësimin e zhvillimit të prostitucionit, me ç’rast janë arestuar tre persona.

Ky aksion i përbashkët i forcave të rendit dhe Inspektoratit të Komunës ka ardhur si rrjedhojë e vëzhgimeve nga afër të këtyre lokale nga organet e rendit, me dyshimin se po zhvillohej veprimtari e paligjshme.

Lokalet e mbyllara gjendeshin në zonën prapa Gjimnazit të Shkencave Shoqërore “Dr. Shaban Hashani” dhe në rrugën “Kemajl Hetemi” kurse të arestuarit përkitazi me këtë rast me vendim të prokurorit janë në mbajtje për 48 orë.

Ridvan Berisha, kryeinspektor i Inspektoratit të Ferizajt tha se bashkëpunimi me Policinë e Kosovës dhe vigjilenca e inspektorëve komunal po jep rezultate domethënëse për jetën, sigurinë dhe shëndetin e qytetarëve./Indeksonline/