Nesër në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell dhe më i nxehtë se sot.

Pasdite vonë në disa vise kodrinore-malore mund të zhvillime vranësirash me ndonjë rrebesh të izoluar shiu.

Nesër në tërë rajonin pritet të mbajë mot kryesisht i kthjellët dhe me diell.

Temperaturat do të shënojnë ngritje të mëtutjeshme dhe ajo maksimalja do të arrijë rreth 32 gradë celsius në nivel rajoni.

Pasnesër në tërë rajonin pritet të mbajë mot kryesisht me diell, kurse pasdite në Kosovë priten zhvillime të vranësirave të cilat do të kushtëzojnë rrebeshe lokale shiu me vetëtima dhe bubullimë.

Reshjet nuk do të jenë gjithëpërfshirëse.

Edhe në disa pjesë të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi priten rrebeshe lokale shiu me vetëtima dhe bubullimë.

Bregdeti do të mbetet i kthjellët gjatë tërë ditës.

Për fundjavë në tërë rajonin pritet mot kryesisht me diell dhe me ngritje të mëtutjeshme të temperaturave.

Të shtunën mund të ketë rrebeshe të izoluara shiu me vetëtima dhe bubullimë.