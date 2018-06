Duket se Enca ka dalë jashtë parashikimeve këtë verë dhe po e shijon në maksimum duke mos i interesuar fare për atë që mund të mendojnë njerëzit.

Ajo ka qenë në një koncert së fundmi dhe ka shkëputur një video teksa shihet në shoqërinë e fansit të saj, i cili nuk ia kursen një “futje duarsh” dhe kërcim provokues.

Por, duket se Encës kjo nuk i bën përshtypje dhe vetë ajo e ka postuar videon duke shkruar bashkëngjitur saj:

SKANDAL . Shikoni cfar ben Enca / skena erotike +18 ” (kte do shkrujn haterat ) but I couldnt care less, I make sure I always put on a show wherever Im performing, and make sure everybody having fun and has a smile on their face . Shoutout to my sexy fan Blerim.

Shiko Videon: