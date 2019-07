Të Dielën (28 korrik), këngëtarja 33-vjeçare Lady Gaga dhe 37-vjeçari pronar i Audio Engineering Consulting Group u panë duke darkuar në një restaurant në Calif.

“Ata po putheshin dhe po flisnin shumë afër njëri-tjetrit”, tha një burim për “The People”.

Një burim tjetër shtoi, “Ironikisht, ai ishte ulur në një tavolinë, ndërsa ajo dukej qartë, dhe të dy dukeshin të lumtur”.

Sipas faqes Dan‘s LinkedIn, 37 vjeçari ka qenë inxhinier i monitorimit të Gaga-së që nga nëntori i 2018-ës.

Para kësaj lidhje, Lady Gaga ishte në lidhje me Christian Carino, por ata u ndanë gjatë sezonit të saj të çmimeve “A Star Is Born”, ku dhe këngëtarja u përfol për lidhjen me Bradley Cooper./GazetaBlic