Një muaj më parë, Gresa Behluli tregoi se do jetë pikërisht muaji mars kur do të kurorëzihë lidhjen e saj me martesë.

Këngëtarja gjithashtu zbuloi se me 27 mars do mbante kanagjegjin në Prizren, ndërsa me 30 mars dasmën në Prishtinë.

Është vet Gresa ajo që ka publikuar pamje brenda sallës ku dhe po organizohet festa, si dhe prindërit e saj.

Shkurte Fejza shfaqet e veshur me fustan ngjyrë kaltër të hapur, ndërsa babai i saj me një kostum ngjyrë hiri, çifti po duken tejet elegant. /GazetaBlic/