Ardian Bujupi së shpejti publikon projektin e ri.

Ardian Bujupi për këngën e re ka bashkëpunuar me një hip-hop artist të huaj, shkruan lajmi.net.

Është fjala për Fero47, me të cilin shqiptari do ta sjell këngën me titull “Wie im traum”.

Në kanalin YouTube është publikuar trajleri i kësaj kënge, e cila do të publikohet më 26 prill, e shoqëruar edhe me videoklip.

Për ndryshe, projekti i fundit nga Ardian Bujupi është “Zina”, e publikuar më 28 mars. /Lajmi.net/