Ndërkohë që të gjithë këngëtaret gjatë gjithë kohës fotografohen me nënat e tyre, për të cilat edhe shkruajnë fjalët më të bukura, kështu nuk ndodh edhe me Ryva Kajtazin.

Ryva, thuajse asnjëherë nuk është parë nën shoqërinë e të ëmës, me të cilen megjithatë thuhet të jetë shumë e lidhur.

Këngëtarja e mirënjohur, e ka kursyer mamanë e saj nga ekspozimi i tepërt, e se përse, e di më së miri ajo, shkruan “Kosovarja”.

Ndryshe, Ryva pozon shpesh me bashkëshorton dhe të bijën. Nuk mungojnë as fotot me vjehrren e vjehrrin.