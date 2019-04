Është ndër të rrallat vajza të këngëtareve që nuk i intereson fare fama, vëmendja e përflitja.

Riola Hamzaj, ka treguar me kohë së nuk ka pretendime që ti hyjë botës së muzikës. Ajo, ka thënë madje se as nuk del me të ëmën për shoping.

Pra, Riola nuk është nga vajzat që “vdesin” për vëmendje e për tu dukur.

Në dasmën e vëllait, ajo ka shkëlqyer, ndonëse e ka ruajtur linjën mininale dhe nuk ka tentuar që patjetër ta kap qendrën e vëmendjes.

Ky fustan i zi e modern, k ka ndejtur shumë bukur Rioles, vajzës së Remzies./Kosovarja/