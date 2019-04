Adelina Ismaili, Leonora Jakupi dhe Zanfina Ismaili janë tri nga këngëtaret tona moderne të cilat vitet e para dhe pas luftes në Kosovë, bënin namin duke kënduar nëpër çdo vend, shkruan “InfoKosova”.

Motrat Ismaili edhe pse nuk gëzojnë raporte të mira me Leonorën, ato të trija ishin top këngëtare të viteve të 90-ta dhe 2000-ta, madje kërkoheshin shumë dhe pëlqeheshin, por vitet e fundit disi nuk po e gëzojnë famën dhe nuk po kanë kërkesa për të qenë të pranishme nëpër evente të ndryshme qofshin ato muzikore e artistike, apo edhe nëpër ahengje familjare të të famshmëve tanë.

Kemi pas rastin që të shohim shumë nga fytyrat tona publike që kur martojnë fëmijët e tyre, ftojnë shumë artistë në dasmë, por, nëpër këto dasma asnjëherë nuk patëm mundësinë që t’i shohim Adelinën, Leonorën e as Zanfinën!

Ani pse këto tri këngëtare gëzojnë raporte të mira me koleget e tyre.

Marrim shembull Adelinën e cila para shumë vitesh gëzonte raporte të mira me Shkurte Fejzën, por kjo e fundit nuk e ftoi në dasmat e dy vajzave që i martoi, as në të Besianës e as në të fundit të Gresa Behlulit. Arsyeja nuk dihet përse.

Po ashtu as Leonora Jakupi nuk ishte e ftuar as në dasmën e djalit të Shyhrete Behlulit ku dhe haptazi kishte shpreh deshirën se do të dëshironte të ishte pjesë e asaj dasme. Por, në një emision televiziv kur e pyeti Jakupi Behlulin përse nuk më ke ftuar në dasmën e djalit, Shyhretja i tha të tregoj pas emisionit se nuk dua ta bëj publike arsyen!

E Zanfina Ismaili pritej që këtë vit të shfaqej në ndonjërën nga dasmat qoftë të Gresës apo të Hamzës së Remzies, por as kjo nuk u pa askund, arsyeja pse nuk është ftuar sigurisht mund të jetë se nuk ka raporte as të mira e as të këqija me fëmijët e këngëtares Osmani.

Sigurisht, në këto dasma ishin shumë këngëtare tjera të cilat dhe bënin atmosferë, shtrohet pyetja; Adelina, Zanfina e Leonora a nuk dinë të bëjnë atmosferë si mysafire që nuk po i ftojnë?!/InfoKosova/