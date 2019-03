Si gjithmonë, duke mos hezituar që të jetë i drejtpërdrejtë në intervista televizive, Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i është përgjigjur me humor pyetjeve që kanë bërë prezantuesit e emisionit #Gjesi, i cili filloi transmetimin nga hëna e 18 marsit në televizionin 7.

Burimet kanë bërë të ditur se Haradinaj preferon që çdo herë të bëjë dush me ujë të ftohtë, e ai me humor tregon se gjërat kanë ndryshuar me kalimin e viteve.

Haradinaj, përveç kësaj ka folur edhe shumëçka tjetër, derisa për detaje ndiqni videon më poshtë.