Emri i tij u bë shumë i njohur që nga fundi i mardhënies së tij disa vjeçare me këngëtaren më në zë të Kosovës, Dafina Zeqirin, shkruan “InfoKosova”.

Dafina dhe Krenar Çoçaj ishin shumë të dashuruar, madje ka zëra që thonë se për këngëtaren ky ishte mashkulli i parë në jetën e saj.

Por, gjërat nuk shkuan deri në fund, ata i dhanë shumë shpejt rrugët njëri-tjetrit, duke u ndarë përgjithnjë.

Ishte Dafina ajo e cila sapo u nda nga Krenari filloi lidhjet e saj të famshme, ajo që më së shumti bëri bujë në publik ishte lidhja me reperin Ledri Vula, ku ish i dashuri i këngëtares Zeqiri e kishte grushtuar reperin shkaku i xhelozisë.

Më pas Dafina u nda edhe nga Ledri duke filluar lidhje tjera të cilat nuk ishin afatgjate, sot mendohet se bukuroshja është “single” pasiqë ajo vetë nuk e ka pohuar se ka një të dashur me të cilin e ndanë shtratin si dikur me Krenarin apo me Ledrin.

E i dashuri i parë i Dafinës thuhet se nuk ishte ai që e la atë, por këngëtarja Zeqiri kishte vendosur që t’i hyjë një jete më dinamike dhe kishte vendosur që t’i “eksploronte” tipet e meshkujve, prandaj ia kishte bërë “tung” djalit që dikur e donte dhe që mendohej se do të martohej e të jetonte me të.

Tani Krenari ka një lidhje stabile dhe duket se është mjaftë i lumtur në krahët e bukuroshes së ekranit televiziv, biondes Luana Vjollca.

Por për Dafinën nuk mund të themi se është e lumtur në dashuri!/InfoKosova/