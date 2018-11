Nëse keni krijuar një lidhje me një burrë të martuar, në këtë artikull ekspertët kanë sqaruar arsyet pse ata nuk i lënë gratë për dashnoret e tyre.

Statistikat tregojnë se shumica dërrmuese e burrave nuk divorcohen me gratë e tyre për dashnoret.

Ja pse ai nuk do ta lërë atë për ju:

1. Ai mund ta pëlqejë atë, por vendimi i martesës është më i rëndësishëm

Pasi ky vendim është marrë, është e vështirë të ndryshojë.

Arsyeja pse burrat kurrë nuk do të largohen nga gratë e tyre është e thjeshtë: nuk e respekton sa gruan e tij dashnoren.

2. Dashnorja është e pasigurtë për të

Ai e di se çfarë gruaja e tij mund të jape. Një divorc, dhe një lidhje me një grua tjetër mund të mos jetë diçka që do të ndërmarrë me dëshirë.

Kostoja e divrocit është më e madhe për një mashkull, se lidhja e re me dikë tjetër.

3. Martesa është çështje ligjore

Shumica e njerëzve nuk duan të merren me burokracinë e ligjit, as nuk duan të merren me të gjitha dënimet ligjore që vijnë nga divorci.

4. Mund të humbasë fëmijët

Një nga çështjet më kryesore për një mashkull të martuar nëse ka fëmijë është humbja e tyre pas divorcit.

Ata nuk duan të rrezikojnë, të ndahen për shkak të një femre të re në jetën e tyre, e cila mund të jetë momentale.