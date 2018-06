Një mjek nga lindja në një emision televiziv kishte ofruar këshilla se si duhet përgatitur një ilaç që hedh jashtë gurët nga idhza.

Pjesën e jashtme të gjelbër e holloni mirë, më së miri me thikën që qëroni patatet. E thani dhe e bluani.

Merrni nga një lugë të vogël të kësaj lëvores së bluar në lukth të thatë, duke përpirë gllënjka uji të cilin e keni tretur në mjaltë.

Kjo është receta kundër formimit të gurëve në idhcë. Nëse e pini rregullisht, nuk do të keni telashe me idhcën e as me formimin e gurëve.

Grumbullimi i helmeve mundet të jetë e kobshme për organizmin, e ky ishte ilaçi natyral që e pastron mëlçinë nga helmet.

Përmes kësaj recetës, do të eliminoni gurët nga idhca, e për përdorimin e tij përdorni vetëm shalqirin e kultivuar në mënyrë organike.