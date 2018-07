E keni menduar ndonjëherë se si do të reagonit nëse do të gjenit të dashurën tuaj duke flirtuar me shokun tuaj më të ngushtë?

Normalisht që do të çmendeshit, do të ndiheshit shumë i ofenduar dhe do të bënit veprime të pakontrolluara.

Ky djalë, i cili është një përdorues i “YouTube”, ka vendosur të vejë në provë shokun e tij, duke rënë dakord më parë për këtë “lojë” me të dashurën e shokut të ngushtë.

Ajo ka pranuar, vetëm e vetëm për të parë reagimin e të dashurit të saj.

Është një lloj eksperimenti social ku e dashura dhe shoku i ngushtë vetëm flirtojnë mes tyre dhe kapen nga personi i tretë.

Reagimi i tij?

Shikojeni vetë.