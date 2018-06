Ish-autorja dhe prezantuesja e emisionit “Ekonomia me Erëzën”, Erëza Vela, do të bëhet së shpejti nënë për herë të parë.

Lajmin për këtë gjë e ka bërë të ditur vet ajo përmes një fotografie të publikuar në rrjetin social Facebook.

Vela ka cituar në vështirësitë dhe problemet që ka hasur gjatë qëndrimit në Londër, duke përmendur shkollimin dhe qëndrimin e vetme në kryeqytetin anglez, duke e përmbyllur gjithçka me një lajm të mirë rreth shtatzënisë.

“3 muajt e fundit kane qene koxha te veshtire: me i perfundu provimet e temen e diplomes tu u mundu me e menaxhu ndjenjen e te villmes, untit dhe lodhjes se jashtezakonshme – krejt keto ne te njejten kohe dhe duke qene vet ne Londer.

Mos te flasim qe pjesen me te madhe te kohes kam qene e obligume me e kalu ne WC (mothers will understand!) Sidoqofte, me ndihmen e Zotit, krejt ketyne po ju vjen fundi dhe po lutem qe mua dhe Drinin, te dashurin tim, tash e tutje me na prit momente gezimi, rahatie e mbi te gjitha na bekon Zoti me nje bebushe te shendetshme e te mbare”

“Drini eshte kosovar qe jeton ne Prishtine, ama me nenshtetesi amerikane, kshtuqe pe dini tash pse jam me to edhe pse kam bo kunore ???? mos u leqni, se bllok i’a kam bo per mos me e pa kete post ????????

Perndryshe, se shpejti vi ne Kosove edhe sendi i pare qe kam me bo osht me honger kollpite me spanaq edhe speca djegs me huder. Flm ne mirëkuptim”, janë fjalët e ish-autores dhe moderatores Vela në Facebook.