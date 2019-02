Aspak një tufë trëndafilash.

Në aeroportin e Melbourne në Australi i dashuri e priste me një pankartë ku shkruhej me shkronja shtypi: “E di që më ke tradhtuar”.

Fotoja u bë nga një vajzë e pranishme e cila menjëherë e postoi në profilin e saj në Twitter, me komentin: “Sot në aeroport. Po priste të dashurën që e kishte tradhtuar…DHE UNË VDIQA FARE! (Nga të qeshurat)”.

Fotoja në pak kohë, akumuloi plot 76 mijë like dhe më shumë se 24 mijë retweet.

‘I tradhtuari romantik’ u kthye në mbret të rrjetit me propozime ngushëlluese, ku ndër të tjera ishte edhe : “Jepini numrin tim”

At Melbourne airport today 😂 he was waiting to greet his cheating partner… I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp

— Kryz (@KrystaalA) January 23, 2019