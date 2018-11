Reperi Arian Agushi do të publikojë sot projektin e tij me të ri, shkruan GazetaBlic.

Goldi është njëri nga reperet i cili është aktiv me projekte të shumta muzikore.

Nuk ka shumë ditë që ka publikuar këngën e tij ‘Histori‘, një këngë e cila flet me shumë për jetën e tij, kënga u prit mjaft mirë nga fansat e reperit.

Me një postim në llogarinë e tij ‘Instagram’, Ariani ka njoftuar se do sjellë këngën e tij me të re, me titull ‘Prej Tropoje’.

Ndryshe, Goldi është aktiv në rrjet sociale i cili ndan postime të ndryshme.