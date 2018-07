Për secilën shenjë horoskopi ekziston një pozicion i preferuar në shtrat.

Për femrën dhe mashkullin e të njëjtës shenjë nuk ekziston i njëjti pozicion seksual.

DASHI

Mashkulli dash – Je një njeri i zjarrtë dhe pasionant, kur bëhesh gati për seks, nuk mendon shumë për pozicionin. Ndoshta as vetë nuk e dini, por një nga pozicionet tuaja të preferuara është pozicioni i antilopës, me gruan në gjunjë dhe ti i kapur pas saj, si antilopat e vërteta.

Femra dash – Ju jeni një grua që adhuroni të komandoni, madje edhe në seks jeni ju që merrni rolin kryesor. Pozicioni juaj i preferuar nuk mund të jetë tjetër veçse ai i amazonës, me partnerin poshtë teje dhe plotësisht i palëvizshëm. Është një pozicion i përshtatshëm për ta bërë edhe në makinë.

DEMI

Mashkulli dem – Juve në seks ju pëlqen thjeshtësia dhe pasioni më mishtor. Nuk doni të humbni kohë me pozicione që kërkojnë shumë përpjekje. Pozicioni juaj i preferuar është 69, seksi oral me ty sipër dhe gruaja poshtë. Pastaj vjen e gjithë pjesa tjetër.

Femra dem – Edhe ju, ashtu si mashkulli i shenjës tuaj, e pëlqeni seksin oral. Por gjithashtu do që të jesh rehat, dhe për këtë zgjedh pozicionin e kundërt 69, seks oral me ty poshtë dhe mashkullin sipër. Të pëlqen ngadalësia dhe do të shijosh çdo moment të këtij pozicioni.

BINJAKËT

Mashkulli binjak – Të pëlqen të eksperimentosh gjithmonë diçka të re dhe thellë-thellë për ju edhe seksi është një lojë. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është pilivesa, ju i shtrirë në shtrat dhe femra sipër, me krahun e kundërt dhe duart të kapura në krevat për të lëvizur më mirë.

Femra binjak – Për një grua intelektuale si ju, seksi parashikon një kuptim të madh mendor. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është alfabeti, ti e shtrirë në krevat me një këmbë të ngritur mbi shpatullën e mashkullit. Loja e shikimeve që krijohet është shumë interesante.

GAFORRJA

Mashkulli gaforre – Je një mashkull i dashur dhe gjithashtu mjaft tradicional. Të pëlqen ta bësh femrën të ndihet e sigurt gjatë seksit. Një nga pozicionet tuaja të preferuara është valvula, ti sipër dhe femra poshtë, të kapeni tërësisht me njëri-tjetrin sikur të ishit një trup i vetëm.

Femra gaforre – Për ju është e rëndësishme që gjatë seksit të krijohet një intimitet me partnerin. Një nga pozicionet më të ëmbla dhe relaksuese padyshim është ai i lugëve, me mashkullin pas teje që të mbulon. Me këtë pozicion mund të putheni edhe në buzë.

LUANI

Mashkulli luan – Je pasionant, romantik i bërë për seks të egër. Një nga pozicionet e tua të preferuara është bashkimi i tigrave, është një variant i misionarit me femrën që ngre këmbët për të mbështjellë dhe shtrënguar veten. Kënaqësia është e garantuar.

Femra luan – Jeni shumë e nxehtë dhe egocentrizmi juaj shfaqet edhe në seks dhe të pëlqen të prishesh nga partneri duke menduar ndonjëherë vetëm për kënaqësinë tuaj. Teleskopi është një pozicion që ju çmend, ti në këmbë pas murit dhe burri që praktikon seksin oral.

VIRGJËRESHA

Mashkulli virgjëreshë – Ndonjëherë nuk dëshiron të ndryshosh pozicion me partneren, jo për shkak të mungesës së imagjinatës, por nga droja. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është ai i maces: me ty të shtrirë komplet mbi femrën tënde, me fytyrën e fshehur pas qafës së saj.

Femra virgjëreshë – Pavarësisht pamjes suaj të pafajshme, në shtrat transformohesh në një femër pa tabu. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është karroja, me mashkullin e shtrirë në shpinë dhe ti e pozicionuar mbi kuvertë sipër tij. Të pëlqen të të shikojë partneri çfarë di të bësh.

PESHORJA

Mashkulli peshore – Në seks, ashtu edhe në dashuri, luani një rol pasiv dhe të pëlqen që femra ta marrë komandën. Pozicioni juaj i preferuar është ai i bretkosës, me femrën si bretkosë sipër teje, që të shikon në sy dhe pëshpërit fjalë provokuese.

Femra – je një damë e bukur dhe nuk turpërohesh të tregosh shprehjet e fytyrës ndërkohë që bën seks. Pozicioni ideal për ju është ai i peshores, me ju shtrirë në shpinë dhe partnerin në gjunjë që të ngre legenin dhe këmbët, duke t’u afruar ty.

AKREPI

Mashkulli akrep – Je një adhurues i madh i seksit, në të llojet e tij. Seksi oral është padyshim ai që ju eksiton më shumë. Adhuron të ta bëjnë, por akoma më shumë ta bësh ti. Ndër pozicionet e tua të preferuara është ai i peshkimit, me femrën të ulur qetësisht në gojën tënde.

Femra akrep – Ty nuk të pëlqejnë gjërat e thjeshta, por seksin e pëlqen dhe ndër pozicionet tuaja të preferuara është ai i akrepit: mashkulli i ulur në dysheme (ose në krevat) me këmbët e kryqëzuara dhe ti shtrirë me këmbët pas shpinës së tij, me anën përballë tij.

SHIGJETARI

Mashkulli shigjetar – Je një mashkull pasionant dhe asnjë nga të dashurat e tua nuk është ankuar kurrë për ty. Ndër pozicionet tuaja të preferuara në seks është kudhra: femra e shtrirë në shpinë, me këmbët e bashkuara dhe të përkulura në barkun tuaj dhe ti në gjunjë para saj.

Femra shigjetar – Je një femër që merr iniciativa dhe në seks merr lehtësisht atë që dëshiron. Pozicioni juaj i preferuar është ai i Andromakës, bandilli i shtrirë në shtrat dhe ti sipër tij dhe merrni kënaqësinë e dëshiruar me ritmin e diktuar nga ju.

BRICJAPI

Mashkulli bricjap – Nuk të pëlqen të eksperimentosh pozicione të reja dhe mëkat që keni pak fantazi. Në seks preferon pozicionet klasike si ai i misionarit, pozicioni me ju sipër dhe femra poshtë. Në fund të fundit, këtë pozicion e duan të gjithë!

Femra bricjap – Shpesh akuzohesh se je një femër e ftohtë, por në seks ke një pasion të madh. Ke nevojë vetëm për ngrohtësi. Pozicioni juaj ideal është ai i gërshërëve të mbyllura, mashkulli sipër dhe ti poshtë që shtrëngon këmbët për të rritur kënaqësinë.

UJORI

Mashkulli ujor – Ju nuk jeni një mashkull shumë sentimental dhe nuk e ndjen nevojën për ta parë damën tënde në sy. Pozicioni ideal mund të jetë ai aeroplan, me gruan e gjunjëzuar me kokën dhe krahët hapur dhe ti nga mbrapa. Jeni gati për të fluturuar?

Femra ujor – Juve në seks ju pëlqen të eksperimentoni pozicione të reja dhe vende të reja. Pozicioni ideal, sidomos për në zyrë është Dirty Dancing, duke qëndruar në këmbë me mashkullin me shpatulla për muri dhe ju e përkulur para tij, e ai që u ngre njërën këmbë.

PESHQIT

Meshkujt peshq – Je një mashkull i dashur dhe në seks të pëlqen që edhe femra të jetë aktive. Pozicioni juaj i preferuar është ai i fletës: përkrah njëri-tjetrit, dama duke pëshpëritur fjalë provokuese e shtrënguar rreth teje dhe me njërën këmbë të ngritur.

Femrat peshq – Je një damë shumë sensuale dhe romantike. Në seks i jepesh plotësisht partnerit tënd. Pozicioni juaj i preferuar është ai i gjykatësit, me ty të shtrirë në buzë të krevatit dhe mashkulli sipër gjunjëzuar në tokë dhe me buzët tek gjoksi juaj.