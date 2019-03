Moderatorja sportive, Ilda Bejleri është në kontakt të vazhdueshëm me futbollistët, për shkak edhe të profesionit të saj.

Së fundmi, ajo ka pasur një bisedë me futbollistin me famë botërore, Lucas Podolski i cili u shpall kampion bote me Gjermaninë në vitin 2014.

Sulmuesi i njohur i ka shkruar disa mesazhe Ildës.

Ka qenë pikërisht Ilda ajo që ka hedhur në ‘Instastory’ disa video të shkëputura nga intervista me Xherdan Shaqirin ku i pranishëm ka qenë dhe Lukas.

Siç dihet kjo gjë i ka pëlqyer futbollistit të famshëm dhe i ka shkruar menjëherë një mesazh Ildës duke i dërguar disa emoji të qeshurash.

Ilda shkruan:

“Kur Lukas Podolski të kthen përgjigje”.