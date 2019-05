Luana po vjen me këngë të re Këngëtarja e njohur shqiptare, Luana Vjollca ka paralajmëruar se shumë shpejt do të vijë me një projekt të ri muzikor.

Kënga do të jetë në bashkëpunim, mirëpo Luana nuk ka zbuluar se për kë bëhet fjalë. “Sot mora ftesën për një bashkëpunim…i cili vjen shumë shumë shumë shpejt & e dua!”, ka shkruar Luana në Instagram.

Video Player 00:00 00:05 Ndryshe, “Sonte” është projekti i fundit muzikor që Luana ka sjellë në bashkëpunim me këngëtarin e mirënjohur, Ramadan Krasniqi-Dani.

Kënga është pritur mjaft mirë nga publiku dhe deri tani ka arritur mbi dy milionë klikime në Youtube./21Media