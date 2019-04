Është duke kaluar një periudh shumë të mirë, ndodhet në pushime në Kosovë për një kohë mjaft të gjatë, shkruan “InfoKosova”.

Vesa bashkë me djalin po shijojnë momente të bukura pranë familjarëve në Kosovë dhe Shqipëri.

Këngëtarja i’u ka premtuar fansave se do sjell projekte muzikore njëri nga ta ishte edhe bashkëpunimi me Denik Prizrenin me këngën “Spaska qene e shkrume”.

E deri sa ajo ndodhet në Kosovë po viziton dhe të afërmit e saj, për fansat ka ofruar një pamje nga vreshat e Rahovecit.

Ndoshta pak e dinë që Vesa është mbesë e vendit ku kultivohet rrushi dhe vera, prandaj ajo ka gjithë atë ëmbëlsi.