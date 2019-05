Tatuazhi është padyshim një vendim i cili duhet menduar mirë para se ta gdhendim në trup, duke qenë se na ndodh shpesh pendohemi por nuk ka kthim pas.

Këngëtarja e njohur britanike, Jessie J ka pranuar publikisht se ka bërë një gabim në një prej tatuazheve të saj, ama duket se nuk e vret dhe aq mendjen për këtë.

Përmes një postimin në llogarinë e saj në Instagram, ku ka publikuar një foto të saj në det, këngëtarja i ka paraprirë komenteve që mund të vinin nga ndjekësit për tatuazhin e saj e shkruar gabim duke treguar dhe arsyen e lapsusit.

Në tatuazhin i cili dallohet edhe në foton e publikuar, fjala “lose” është shkruar “loose”.

‘“Don’t loose who you are in the blur of the stars” shkruhet në tatuazh që do të thotë: “Mos humb atë që je nën ndriçimin e yjeve” dhe është një frazë nga teksti i një prej këngëve të këngëtares.

“Po, tatuazhi është shkruar gabim”

Po, po e përsëris tatuazhi është shkruar gabim

Po, isha 18 vjeç

Po, akoma nuk e di diferencën midis “lose” dhe “loose”.

Po, e di që kam gjoks të vogël.

Mos e shpenzoni kohën duke më thënë gjëra që unë nuk i shoh ditë për ditë”- shkruan ndër të tjera këngëtarja në mbishkrimin që shoqëron foton e publikuar.