Çdo ditë flasim për pasiguri në ushqimet që hamë mirëpo me rritjen e temperaturave rritet edhe më shumë rreziku për helmime

Kjo pasi ushqimet nëse rrinë në temperatura të larta dëmtohen nga të nxehtët.

Mjeku i familjes Bujar Mema veçon rastet që hasen më shpesh këtë sezon.

Ai tregon për TCH:

“Më shpesh kemi rritje të lehtë të rasteve gastointerite. Pra, probleme me stomakun e zorrët, por jo helmime. Nuk duhen nënvlerësuar as kondicionerët e makinave.”

Po si të mbrohemi nga ushqimet që dëmtohen gjatë verës?

Mema thotë:

“Bërja e pazarit në mëngjes herët për të shmangur efektet me kalimin e ditës. Në verë shtohet edhe meraku për cilësinë e produkteve, disa prej të cilave tregtohen në rrugë të ekspozuara ndaj mikrobeve dhe nxehtësisë. Siç zgjedhin përqindjen e yndyrave, të bëjnë kujdes edhe në blerjen e produkteve.

Rekomandohet një shpëlarje me ujë të rrjedhshëm të fruta perimeve. Dëgjojmë larje me sapun, detergjent enësh dhe sodë. Unë nuk di ndonjë material, që larja në këtë mënyrë bën mrekulli në larjen e produktin. Larja me ujë është e mjaftueshme.

Ndërsa sa i përket produkteve që tregtohen buzë detit, mjeku shprehet kategorikisht kundër blerjes së tyre pasi janë gjithë kohës të ekspozuara në diell.