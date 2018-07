Tayna tashmë është kthyer edhe në një nga vajzat më të ndjekura në Instagram ku është shumë aktive me foto e video

Imazhi i fundit i saj nga pushimet i ka lënë të gjithë gojë hapur.

N’shpi dmth🌊🧜🏽‍♀️ A post shared by Tayna ✨ (@tayna.sh) on Jul 6, 2018 at 11:46am PDT

Reperja shfaqet duke bërë një selfie ulur mbi një shkëmb, e veshur me rroba banjo të zeza që i tregojnë gjoksin bombastik teksa shfaqet edhe me një look të ri me flokët gërsheta.