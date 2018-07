Edhe pse kombëtaret e tyre ishin kundërshtare në finale të Kampionatit Botëror, Kolinda Grabar-Kitarovic dhe Emmanuel Macron kanë qenë shumë të afërt në tribuna.

Presidentja e Kroacisë dhe presidenti i Francës janë bërë shembull që duhen ndjekur nga të gjithë.

Gjatë gjithë kohës ata kanë qenë të disponuar dhe nuk kanë hezituar t’ia urojnë njëri-tjetrit në rastet kur ekipet e tyre shënonin.

Natyrisht se në fund fituan francezët dhe presidentja kroate duhej të pajtohej me këtë, edhe pse nuk munguan emocionet në rastin e përqafimit të futbollistëve të Kroacisë.

Porse, përqafimi i Macronit me Kolindan kanë marrë vëmendje dhe është shpërndarë në rrjetet sociale.

Puthja në faqe e presidentit të Francës ishte mjaft e shprehur dhe i ka shërbyer homologes së tij si ngushëllim për humbjen e Kroacisë.

Franca u shpall kampion bote pas fitores prej 4-2 kundër Kroacisë në finalen e zhvilluar më 15 korrik.

Fulltime #FRA 4-2 #CRO#France Beat #Croatia 4-2 To Win The #WorldCup 2018. France Won The World Cup, Croatia Won The Heart Of Billions Across The World. 👏🙏#WorldCupFinal #CROFRA #FRACRO #FrancevsCroatia @EmmanuelMacron @KolindaGK pic.twitter.com/aoKLIN1Fnk

— Abhijeet (@AbhijitSinger__) July 15, 2018