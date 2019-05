Gjykata e Apelit ka refuzuar kërkesën e avokatëve për hudhje të aktakuzës në rastin e njohur si “Pronto”.

Rrjedhimisht, Adem Grabovci dhe të tjerët do të gjykohen për këtë rast, raporton Express.

Përmes një komunikate drejtuar mediave, Gjykata e Apelit ka njoftuar se i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e avokatëve mbrojtës për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave, për të akuzuarit A. G., Z. P., N. K., B. B., I. N., S. G. , F. Sh., R. A. ,A. P. dhe Xh. D, të cilët janë të përfshirë në aferën Pronto. Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë i datës 05.03.2019, ka mbetur në fuqi.

Sipas aktakuzës së prokurorisë, të gjithë këta po akuzohen se në formë të bashkëpunimit- bashkëkryerjes, kanë kryer veprës penale “Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës” nga neni 193 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në aktvendimin e kundërshtuar, gjykata e shkallës së parë, ka dhënë në mënyrë të mjaftueshme për këtë fazë të procedurës penale, arsye lidhur me dyshimin e bazuar mirë, rreth provave të kundërshtuara, dhe se drejt ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor-procedural, për të vazhduar më tutje.

“Se a do të vërtetohet fajësia e tyre, mbetet të shqyrtohet gjatë fazave të ardhshme të procedurës penale dhe shqyrtimit kryesor të çështjes, e që në këtë fazë të procedurës penale fajësia nuk mund të supozohet as nga gjykata e as nga palët”, thuhet në komunikatë. /Express