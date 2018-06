Ndeshja e parë e Përfaqësueses së Argjentinës në Kampionatin Botëror ‘Ruisa 2018’ ishte ajo ndaj Islandës

Latinët nuk arritën më shumë se një barazim 1-1 ndaj vikingëve, edhe pse dominuan në fushë.

Gjithë këtë nga shkallët e stadiumit e shikoi legjenda Diego Maradona.

Në ekranin e madh të Spartak Stadium tifozët ishin të njoftuar se nuk lejohet pirja e duhanit.

Por, kësaj rregulle nuk ia vuri veshin shumë legjenda argjentinase.

Ai kishte ndezur një puro dhe i papenguar nga askush bënte fotografi me tifozët dhe fushën në prapavijë.

E gjitha kjo u komentua menjëherë nga tifozët në rrjetet sociale, por jo vetëm.

Ata pyetën edhe pse ish-sulmuesi i Barcelonës kishte në secilën dorë nga një orë.

Kjo sepse njërën e ka për të shikuar kohën në Argjentinë, ndërsa tjetrën për atë në Rusi.

