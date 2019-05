Javën e ardhshme pritet që Gaz Paja të kurorëzojë me martesë dashurinë e tij me Ira Seferin.

Data 1 qershor do të jeta dita e madhe për çiftin.

Ira ka zhvillluar festën e beqarisë në bregdet këtë fundjavë, e cila kishte veshur një fund të gjatë me tyl dhe një bluzë me mbishkrim “Bride to be”.

“Alpe News” ka siguruar edhe disa foto nga festa e së bukurës së Gazit.