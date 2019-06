Komentatorja kosovare e futbollit, gjithashtu e njohur edhe si e para femër në trevat shqiptare që komenton sfidat e sportit më të ndjekur në botë, ka arritur të takojë trajnerin e Manchester City, Pep Guardiola.

Qeqa Krelani, e cila i bën stadiumet “të dridhen” jo vetëm me zërin por edhe me format e saj seksi duket se e ka lënë pa fjalë Pep, i cili nuk ia ka shqitur sytë për asnjë çast.

“Mbasi nuk po muj me dal ne foto me Batatinen, bile kom dal me Guardiolen.

Tash kam cka me tregu.

Njeriu qe ka me shume mend ne koke sesa floke quhet Guardiole.

E di qe je gezu shume kur m’ke taku, sepse prej atij momenti nuk e din cka eshte humbja ne Premier Lige (pak shaka) Congratulations Pep, Rekordmen”, shkruan Qeqa.