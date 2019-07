Stresi dhe Keisi janë ndër dy emrat që ditëve të fundit kanë qenë shumë të lakuar sa i përket ndarjes së tyre, shkruan “InfoKosova”.

Dhe krejt ky dyshim për një ndarje të mundshme në mes të çiftit të njohur erdhi si pasojë e fshirjes së fotografive të përbashkta nga rrjetet sociale.

Por, me t’u shfaqur në një intervistë Stresi ka befasuar dhe ka çuditur të gjithë.

Ai u pyet rreth ndarjes së tij dhe rreth planit që kishte për martesë, se nëse do ketë dasmë ai i ka bërë lëmsh të gjithë me përgjigjen.

“Domethënë, ju që jeni këtu unë ju ftoj e s’vini në dasmën time, unë s’kam për t’ju ardhur në dasmën tuaj, po doni të kuptoni vetë.

Unë jam dikush që e mban fjalën Meriton.

Për fjalën çfarë s’kam bërë e kam shitur edhe veten.

Unë e mbaj fjalën, dhe unë si burri-burrit, si besa e shqiptarit, si djalë i Malësisë së Gjakovës prej Tropoje, Arkimed Lushaj, ndryshe Stresi, asnjë send s’ka për të ndryshuar unë ftesën e dasmës ua kam bërë.”, përfundoi Stresi përgjigjjen e tij duke na bërë me dije se me Keisin do të martohen sivjet gjithësesi./InfoKosova/