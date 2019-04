Aktori Olsi Bylyku u ‘kap mat’ disa ditë më parë me brunen simpatike që është e dashura e tij.

Ai deri më tani ka dashur ta mbajë private romancën, por duket se nuk i ka rrezistuar tundimit të postojë një foto zyrtare me partneren e tij në rrjetet sociale pas gjithë interesit që u tregua nga fansat.

Me sa duket shumë shpejt lidhja do të bëhet publike dhe ndoshta do të mësojmë edhe identitetin e vajzës në fjalë.

Për momentin duhet të mjaftohemi me këto foto.