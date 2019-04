Leonora Jakupi është ndër zërat e cila që në moshë të re u mirëprit në mesin e këngëtarëve të njohur atë kohë.

Por, epitetin si një këngëtare e favorizuar vazhdon ta mbajë edhe sot.

Ishte ajo që me bujari na tregoi se sa i çmueshëm ishte vendi saj, duke i dedikuar madje edhe këngën patriotike si: “A vritet pafajësia”.

Por, le tu kthehemi pak këngëve të saj të para e kohës së vjetër.

Atëherë kur muzika ishte një lule që sapo kishte filluar të çel, e të lulëzonin ca këngëtarë të rinj.

Me siguri e mbani mend këngën e saj “Nuk më duhet Gjermania”, ishte kjo ndër këngët e saj të para që përveç zërit, ajo që bie në sy është bukuria që ka poseduar qysh atëherë Leonora.

Natyrisht që atë kohë pëlqehej shumë si këngë.

Por, kush do e merrte me mend se do të vijë dita që pikërisht në këngën e Leonorës ka diçka që me kohën e sotme nuk shkon.

E tash që kohët kanë ndryshuar, neve moj Leonorë si asnjëherë më parë po na duhet jo vetëm Gjermania po besa krejt Evropa.