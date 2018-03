Pasi ekspozoi të pasmet, Rashel Kolaneci “thyen” shumë zemra, sapo na prezantoi të dashurin e saj!

Më e drejtpërdrejtë se kaq nuk mund të ishte!

Ajo është një nga vajzat më të bukura të ekranit shqiptar dhe jo më kot numëron një numër të madh ndjekësish në rrjetet sociale, të cilëve u dhuron gjithmonë foto seksi e të nxehta duke shfaqur linjat e saj shumë të përfolura.

Pas një mungese në rrjetet sociale, Rasheli është kthyer fuqishëm së fundmi dhe mbrëmjen e kaluar ka publikuar një foto shumë seksi në Instagram ku ekspozoi të pasmet e saj bombastike dhe shkroi me shaka: “duhet ti pres pak majat e flokeve se me qenkan djegur, beni tagg parukieren tuaj te preferuar”.

Siç duket Rasheli ka shumë për të na treguar dhe para pak minutash ka zbuluar të dashurin e saj të vërtetë.

Nuk është as më shumë dhe as më pak se një thes boksi, të cilin Rasheli duket se e do shumë pasi shkroi: “Ja një video e imja me të dashurin tim”