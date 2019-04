Stërnipi i diktatorit fashist italian, Benito Musolini, i është futur skenës politike.

Ai dëshiron të njihet për më shumë se vetëm mbiemrin e tij.

Caio Giulio Cesare Mussolini, emri i të cilit përkon edhe me liderin më të famshëm të Romës antike, është duke kandiduar si një kandidat për partinë e së djathtës ekstreme “Vëllezërit e Italisë” në zgjedhjet e ardhshme të Bashkimit Evropian.

Ish marinës i nëndetëses tek marina italiane është pasardhësi i tretë i diktatorit Italian Benito Mussolini.

“Unë kam dietë e njejta me partinë sa i përket rimarrjes së sovranitetit, mbrojtjes së vendit dhe familjes.

Pse të shpenzohen 133 dollarë në një emigrantë kur mund të shpenzohen tek pensionerët?” Mussolini thotë për The Times of London.

Benito Mussolini ishte diktatori i Italisë për dy dekada deri tek ekzekutimi i tij në vitin 1945.

Ai mbetet popullor me shumë italianë sot të cilët thonë që ai e modernizoi vendin para se të humbte reputacionin e tij me një aleancë me Hitlerin.

“Kishte shumë gjëra të mira dhe disa gabime” – tha Caio Mussolini.

50 vjeçari shpreson të gjykohet për veprimet e tij dhe jo për mbiemrin e tij.

Përveç se ishte në marinë, ai ishte reprezentues në lindje të mesme për kompaninë më të madhe të mbrojtjes së vendit të tij.

“Eksperienca ime më jep një përparësi në marrëdhëniet ndërkombëtare.” shton Mussolini.

Hyrja në politikë e Mussolinit qoi në protesta gjatë vikendit dhe madje detyroi Facebookun që të mbyllte përkohësisht profilin e tij.

Ciao Mussolini nuk është i vetmi pasardhës i “Il Duces” që i ka hyrë politikës.

Rachele Mussolini, stërmbesa, është asambliste në qytetin e Romës.

Alessandra Mussolini është eurodeputete për partinë e Silvio Berlusconit./Express/

Përktheu: Albioneta Ademi