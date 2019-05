Mozzik dhe Loredana po rikthehen fuqishëm.

Pas ‘zhurmës’ së madhe lidhur me rastin e fundit që ndodhi në Zvicër me Loredana Zefin, ajo dhe partneri i saj duket se e kanë ndërmend të rikthehen fuqishëm me një bashkëpunim, shkruan lajmi.net.

Ishte Loredana ajo e cila e ka publikuar një foto në Instastory, imazh në të cilin shihet me Mozzik dhe reperin Dardan.

Me këtë postim ajo la të kuptohet se pas ‘zhurmës’ ajo dhe Mozzik po punojnë për projekte të reja muzikore.

Lidhur me ndonjë bashkëpunim mes treshes nuk kanë folur mirëpo foto la të kuptohet shumë.