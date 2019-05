Arrestimi i Loredana Zefit nga policia e Luzernit të Zvicrës, sot ka bërë bujë në gjithë mediat rozë.

Këngëtarja Zefi, u arrestua nën dyshimin se ka përvetësuar mjete financiare duke e mashtruar një familje në Zvicër.

Burime te afërta me çiftin Gramos Aliu (Mozzik) dhe Loredana kanë deklaruar se e gjithë ngjarja është një trillim dhe se nuk ka asnjë te vërtetë nga ajo që është raportuar në media.

Mozzik, i ka dalë në mbështetje partneres së tij duke hedhur poshtë akuzat që rendojnë mbi të.

Më poshtë gjeni pamje nga komunikimi i “Mozzik” me të afërmit e tij, bisedë të cilën ka arritur të sigurojë “Gazeta Blic”.

Në anën tjetër edhe kunati i reperes Zefi, Getoar Aliu, ka reaguar pas lajmit se ajo është arrestuar nën akuzën par mashtrim e zhvatje parash nën kërcënim dhe lajthitje.

“Ju dushmanët keni qef me ndodh qashtu qysh folet, ama ngadalë mos i jepni zor se mundeni me u dh**. S’keni faj se asi shifra keni parë vec në kalkulator e askund tjetër. Gjithmonë të fortin e sulmojnë”, ka shkruar Getinjo në “Instagram”.Ndryshe, për të shmangur komunikim me audiencën Loredana, ka bllokuar komentet në rrjetin social ‘Instagram‘.