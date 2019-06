Ryva Kajtazi që disa vite është bërë nënë, shkruan “InfoKosova”.

ajo kujdeset që mos ta bëj shumë publike të voglën e saj, por edhe Ryva si shumica e prindërve nuk mund ta mbaj vajzën të fshehur.

Kësaj radhe nënë e bijë ishin veshur dhe rregulluar dhe kishin dal që të shëtisin bashkë, e me këtë rast Ryva kishte oblikuar këto pamje që do i shihni tani, e që aty shihej e bija e saj e bukur që ka filluar të rritet e t’i ngjaj mamasë me stil dhe bukuri./InfoKosova/