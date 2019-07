Aktorja e shumë përfolur viteve të fundit Angelina Jolie është duke qëndruar në Meksiko City për xhirimet e filmit të saj më të ri, shkruan “InfoKosova”.

Jolie pas një kohe të gjatë, më në fund po duket më mirë.

Ajo është nënë e gjashtë fëmijëve të cilët i kishte sa ishte në një martesë me aktorin Brad Pitt.

Pasi u ndanë çifti, të dy ishin në një përballje për t’u kujdesur për të vegjëlit e tyre.

Tani Angelina duket se e ka harruar pak sa Brad Pittin dhe po duket më mirë.

Këto pamje të saj janë shkrepur gjersa ajo kishe dalur në Meksikë për punët e saj rreth filmit më të ri që do të titullohet “Those Who Wish Me Dead”./InfoKosova/