Dua para pak javësh i dha fund lidhjes së saj mtë dashurin Isaac Carew.

Këngëtarja e njohur shqiptare dhe kuzhinieri, Isaac Carew, ishin në një lidhje dashurie të cilës i dhanë fund para pak ditësh, shkruan lajmi.net.

Mirëpo mediat e huaja thonë se Dua e ka gjetur menjëherë ‘ngushëllimin’ te dikush tjetër dhe bëhet fjalë për 20 vjeçarin Anwar, vëllain e modeleve Gigi dhe Bella Hadid.

‘Mail Online’ i ka kontaktuar të dyja palët për një koment, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje.

Anwar Hadid i cili është tre vite më i ri se Dua ka qenë në një lidhje të shkurtër dashurie me Kendall Jenner.

Kujtojmë se Dua kishte pasur një lidhje dashurie me Isaac, më pas u nda nga ai dhe nisi lidhjen me Paul Klein për t’u bashkuar sërish me kuzhinierin Carew me të cilin edhe u nda.

Se çfarë po ndodh tani mes Duas dhe Anwar mbetet të shihet në ditët në vazhdim./Lajmi.net/