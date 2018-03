Pas lëndimit, Veseli do të operohet në gju

Sigurisht i keni pa lajmet neper portale qe para pak diteve jam lendu ne gju, e prej asaj dite, shume prej juve me keni shkru se jeni bo merak per shendetin tem e besa s'kan mungu urimet per me u bo ma mire. Ne pamundesi per me ju kthy secilit po du me ju falenderu sinqerisht per kohen qe me keni kushtu duke me pyet e duke uru t'bohem ma mire. Ateher, une kom pesu keputje te ligamentit edhe demtim jo pak te vogel te miniskusit. Po du fillimisht me falenderu jaranin tem, njerin qe s'ma la gjurin me m'shku dem ne ato oret e para t'lendimit Ortopedin @qerimshehu qe ka pune ma s'shpeshti me mu prej krejt dostave m'doket 😂😂 Nderkohe, prej dje kam fillu trajtimin ne Spitalin me te sigurte n'Kosove, e them pa piken e dyshimit, ne @spitaliamerikan ku edhe operohem neser ne mengjes. E hala pa u operu po du me falenderu stafin e Spitalit Amerikan ne Prishtine per profesionalizmin qe kan tregu per keto dy dite, e qe nuk dyshoj qe ka me vazhdu edhe ne ditet ne vazhdim. Ma merr mendja qe kemi me qen ne kontakt e bile gjate diteve te qendrimit ne Spital garant keni me m'pas 24h live 😂. Faleminderit edhe niher krejtve. Zoti ju rujt.

