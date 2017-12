Pas gruas, ‘krimineli’ më i pashëm në botë tradhtoi edhe të dashurën

Jeremy Meeks, krimineli që u bë i njohur në të gjithë botën për pamjen e tij është zënë ‘mat’ duke tradhtuar të dashurën e tij Chloe Green

Romanca e tij pushtoi faqet rozë pasi shkatërroi martesën disa vjeçare me ish-bashkëshorten Melissa, me të cilën ka edhe fëmijë.

Kjo e fundit ka treguar hapur sa rëndë i përjetoi fotografitë e Jeremy me trashëgimtaren e TopShop.

Ndërkohë, nëpërmjet një postimi në Instagram ka treguar se ai ka tentuar ti rikthehet, gjë që e quajti tradhti ndaj Chloe.

“Ish-bashkëshorti im ka qenë i padrejtë me lidhjen e tij të re. Me mua… Unë zgjedh më mirë të jem vetëm, e lumtur dhe me respekt për veten sesa të luajnë me mua.”

Edhe pse modeli i njohur u kontakua për të komentuar rreth këtyre akuzave, nuk reagoi. Në një intervistë ai insistoi se do të lidhej me trashëgimtaren edhe nëse ajo nuk do të ishte e pasur.

“E dua Chloe për atë që është dhe nëse nuk do kishte asnjë dollar nuk do më interesonte se jemi të lumtur,” – tha ai.

Romanca e të dyve u bë e ditur në qershor kur u fotografuan në jaht në qershor.