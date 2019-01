Njëra nga aktoret më të njohura dhe konkurruese në botë, Angelina Jolie duket se nuk do të heq dorë nga aktrimi ashtu siç ishte spekuluar.

43 vjeçarja ka firmosur kontratën për filmin “Those Who Wish Me Dead”, që do të realizohet si projekt filmik bazuar në librin e shkruar nga Michael Koryta.

Filmi përcjell historinë e një djali 14 vjeçar që bëhet dëshmitar i një vrasje brutale.

Filmi pritet që xhirimet t’i fillojë në muajin Maj, kurse aktorët e tjerë ende nuk janë bërë të njohur për publikun./Indeksonline/