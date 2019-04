Kryetarja e parlamentit serb, Maja Gojkoviq, ka thënë se çështja e Kosovës do të jetë pjesë e agjendës së muajit Maj, raporton agjencia e lajmeve serbe N1.

Duke folur për televizionin serb O2, ajo tha se sesioni do të mbahet pasi që President i Serbisë, Alexandar Vuçiq të takohet me liderët botërorë, dhe ai do të jetë i ftuar të raportojë për këtë takim.

“Ne do të dëgjojmë se çka i kanë thënë liderët botërorë presidentit Vuçiq”, tha Gojkovic.

Presidenti me dëshirën e tij do të marrë pjesë në diskutimin për Kosovën, madje edhe i ashtuquajturi Kryetari i Zyrës për Kosovën, Marko Djuriq do të jetë prezent.

N1 raporton se Vuçiqi do të diskutojë me Presidentin rus, Vladimir Putin dhe Kryetarin e Kinës, Xi Jinping, për çështjen e Kosovës.

Ndërsa opozita serbe raportohet që ka kërkuar të zhvillohet një debat për Kosovën, duke shtuar se asnjë seancë e tillë nuk është mbajtur që shtatë vite.

Opozita e krahut të djathtë, pretendon se Vuçiq ka bërë marrëveshje sekrete për Kosovën, duke e akuzuar atë si tradhtarë. /GazetaExpress/