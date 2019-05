Paris Hilton paralajmëroi sot projektin e saj më të ri muzikor me Kim Kardashian.

Kënga që bën bashkë dy ikonat e dy gjeneratave showbiz-i amerikan, ka një titull shumë provokues:

“Të pasmet e shoqes sime të ngushtë”, siç la të kuptohet Paris në poshtëshkrimin e videos së postuar në Instagram.

Pak ditë më parë, Paris postoi në Instagram njoftimin se po bënte audicione për videon e këngës “My best friend’s a**”, duke zbuluar se produksioni ishte një bashkëpunim me producentët e njohur Dimitri Vegas dhe Like Mike.

Sot, Paris zbuloi në Instagram prapaskenat e videos, ku ajo dhe Kim shfaqen të veshura njësoj, me fustane ngjyrë argjendi, ndërsa thonë se po përgatisin diçka surprizë, transmeton lapsi.al.

Nuk është hera e parë që Paris Hilton provon muzikën. Në kohën kur emri i saj pushtonte mediat dhe programi i saj televiziv me situata reale “Jeta e Thjeshtë” ishte më i komentuari, trashëgimtarja e rrjetit të famshëm të hoteleve Hilton publikoi disa videoklipe, ndër të cilat më i suksesshmi ishte “Nothing in this world”.