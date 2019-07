Sot do të mbajë mot kryesisht me diell.

Ndërsa pasdite do të ketë vranësira të cilat në disa pjesë të vendit, kryesisht në perëndim, qendër dhe veriperëndim do të shoqërohen me reshje afatshkurta shiu të shoqëruara me shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 31-32 gradë celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-8m/s.