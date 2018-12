Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se gjatë ditës së nesërme do të ketë reshje të shiut në territorin e vendit.

“Dita e diele do të karakterizohet me mot me vranësira të shpërndara dhe intervale me diell.

Në pjesën veriperëndimore parashihet të bie shi në orët e hershme të ditës”, thuhet në njoftim.

Ndërkohë, temperatura minimale pritet të lëvizë mes 0-1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet mes 5 e 7 gradë Celsius.

Gjithashtu, erë do të fryjë nga jugperëndimi dhe verilindja. /Lajmi.net/