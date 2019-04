Fushat e presionit të lartë do të kushtëzojnë përmirësim të motit dhe intervale më të gjata me diell gjatë ditëve të fundjavës.

Ndërkohë në javën e ardhshme do të kemi mot të ndryshueshëm.

Ditën e martë, një turbullirë me masa të ftohta ajrore nga verilindja e kontinentit, do të kaloj mbi rajon që do ndikoj të zbresin temperaturat, ndërsa nga Mesdheu fusha të presionit të ulët do të sjellin vranësira dhe mundësi për reshje shiu.

Nga dita e mërkurë fushat e presionit të lartë sërish pritet të fuqizohen që do të favorizojnë kthjellime, e masat e ngrohta do të rrisin temperaturat edhe mbi 20C.

20.04 – Kryesisht me diell, pasdite pjesërisht vranët.

21.04 – Më ngrohtë, kryesisht me diell.

22.04 – Ngrohtë, kryesisht me diell.

Ditën dhe në mbrëmje vranësirat do të shtohen.

23.04 – Më freskët dhe me erë, kryesisht me vranësira.

Kohëpaskohe me reshje shiu.

Deri në mbrëmje reshjet pushojnë.

24.04 – Ngrohtë, kryesisht me diell.

Temperaturat e ajrit do të luhaten rreth vlerave mesatare, me tendencë të rritjes edhe mbi këto vlera.

Minimale do të luhaten nga 3C deri në 5C, e maksimalet nga 15C deri në 20C, mirëpo ditën e martë mund të zbresin deri në 13C.

Do të fryj erë e lehtë dhe mesatare të shtunën, nga verilindja 4-6m/s, e ditën e diel nga juglindja 1-3m/s.

Shtypja atmosferike do të pësojë rënie, por që mbetet mbi vlera normale.