Pas shkarkimit nga stoli i kombëtares shqiptare, Kristian Panuçi mund të rikthehet menjëherë në punë si trajner.

Mediat italiane raportojnë se drejtori sportiv i Lazios, Igli Tare, mund t’i ofrojë postin e trajnerit të Salernitanas.

Ekipi italian është satelit i Lazios, pasi është në zotërimin e presidentit Claudio Lotito.

Tare po mendon për zëvendësuesin e teknikut Angelo Gregucci dhe ish-trajneri i Shqipërisë mund të jetë një kandidat potencial.

Interesant është fakti se edhe kësaj here Panuçi do ketë një shqiptar mbi kokë, pasi punën e tij do e vlerësojë pikërisht, Igli Tare.