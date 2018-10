Zëvendës-ndihmësi i sekretarit të shtetit të ShBA-ve Mattew Palmer ka thënë se rreth çështjes së Kosovës “nuk ka çeqe blanko as vija të kuqe”, por se marrëveshja e Beogradit e Prishtinës do të duhej të arrihej shpejt.

Sipas fjalëve të tij, çdo marrëveshje do të duhej të ketë “aspektin e sigurisë, komponenten politike e ekonomike dhe diçka mbi pronën e Kishës ortodokse serbe në Kosovës, dhe mbi Gazivodën e mbi Trepçën”.

“Pra, do të ishte kjo marrëveshje komplekse, ndërsa për ne është e rëndësishme që të arrihet këtu, të jetë e qëndrueshme dhe e zbatueshme.

Jemi të gatshëm të dëgjojmë cilën do qoftë marrëveshje të cilën e arrijnë të dy palët, dhe e cila i plotëson këto kushte”, ka thënë zyrtari i State Deprtamentit.

Në pyetjen mbi këmbimin eventual të territoreve, Palmer ka thënë se “nuk do të hyjë në detaje”, sepse nuk është prezantuar asnjë propozim për marrëveshje.

“Pozicioni ynë është se nuk ka vija të kuqe e as çeqe blanko.

Do të dëshironim që të dy palët të arrijnë marrëveshjen më të mirë të mundshme.

Ne do të shikojmë atë që do të na e sjellin, e sapo të pajtohen të dy shoqëritë dhe të gjithë ta konsiderojnë si zgjidhje të mirë, dhe do të mendojmë mirë, dhe nëse do të kemi vërejtje në disa detaje, ne do t’i paraqesin qartas”, ka thënë Palmer.

Në pyetjen se a do të thotë marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve edhe njohja serbe e Kosovës, Palmer ka thënë se ShBA-të nuk janë palë e bisedimeve.

“Nuk jemi ne ata të cilët bisedojnë, dëshirojmë që negociatorëve t’u japim hapësirë të arrijnë një rezultat i cili mund të përshkruhet si normalizim i plotë i marrëdhënieve.

Unë tash nuk do ta definoja se si do të duket ajo, do të donim që negociatorët të arrijnë vetë deri te ajo, por është e qartë se nga të dy palët do të kërkohet të ndërmarrin disa gjëra të mëdha dhe politikisht të vështira, që të arrihet një përfundim i tillë”, ka thënë ai./gazetametro/