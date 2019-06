Iu kanë mbetur edhe pak ditë Bleros dhe Afronës deri tek ceremonia martesore, shkruan “InfoKosova”.

E çifti para se të martohen kanë vendos që të shëtisin pak me Tarën vajzën e Teuta Krasniqit dhe Blerim Muharremit, ish gruaja e këtij të fundit.

Tara duket shumë e lumtur pranë babait dhe njerkës së saj Afrona Dikës.

Këtë dalje çifti i ri me Tarën e kishin bërë tek Ariu duke e vizitura atë dhe duke u kënaqurt me praninë e këtij arushi kaq të bukur që do ta shihni dhe në foton e tyre./InfoKosova/